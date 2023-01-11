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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لتفعيل ومناقشة الخطة الإعلامية .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً لمسئولي الإعلام بمجالس المدن والمديريات الخدمية، بحضور محمد سليمان، مدير إعلام المحافظة، لتفعيل العمل الإعلامي، ونشر مجهودات مجالس المدن وكافة المديريات الخدمية، وإبراز الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تقدمه الدولة من خدمات متعددة في كافة القطاعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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وترسل تلك الأخبار والمجهودات لوسائل الإعلام المختلفة لتكون محافظة كفر الشيخ، المحافظة الاولى التي تنشر كافة أخبار ومجهودات المديريات والقطاعات ولا يقتصر الأمر على إبراز مجهودات مجالس المدن وما تقدمه للمواطنين من خدمات يومية.
 

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوحيد اسم الصفحات الخاصة بمراكز المدن، لتكون "المركز الاعلامي لمجلس مدينة..."، وشدد على التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، بعرضها على رؤساء المدن ووكلاء الوزرات، وإفادة إعلام المحافظة بالشكاوى والحلول لنشرها.
 

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم عقد دورات تدريبية لمسئولي الاعلام، على العمل الاعلامي، للعمل على زيادة خبراتهم في هذا المجال الهام، بما يعود على المواطن والمديريات ومجالس المدن.
 

كما ناقش مدير الإعلام، مبادئ وأخلاقيات العمل الإعلامي، إضافة لسرعة نقل المعلومة، عقب التأكد من صحتها قبل نشرها، مؤكدا سيتم تنظيم دورات تدريبية لكيفية صياغة الأخبار وضرورة احتواء الخبر على المقومات الرئيسية (مقدمة، ومتن، وخاتمة)، فضلاً عن توجيه وحدات الاعلام بانتقاء الاخبار النوعية والتقاط الصور الفوتوغرافية الناجحة، وتغطية جميع النشاطات، والعمل على سرعة إنجازها.
 

جاء ذلك بحضور 14 مسئولاً إعلامياً بمجالس المدن، إضافة لمسئولي الإعلام بكافة المديريات الخدمية، ومراكز البحوث، وأعضاء إدارة الإعلام بالمحافظة.

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