محمد محمود يكشف حقيقة انتقاله إلى نادي الزمالك.. فيديو

كشف محمد محمود لاعب النادي الأهلي والمعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، حقيقة تلقيه عرض من قبل نادي الزمالك قبل انضمامه لصفوف زعيم الثغر.

حقيقة عرض الزمالك

وأضاف محمد محمود خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لم يتلقى عرض من نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، مؤكداً احترامه للنادي الأبيض، مضيفاً أنه لم يحدث اني تلقيت عروض من نادي الزمالك خلال وجودي في النادي الأهلي.

وعن تلقيه عرض من نادي ألميريا الإسباني قال محمد محمود «بالفعل تلقيت عرض من النادي الإسباني أثناء فترة تواجدي في دوري الدرجة الثانية، ولكني كنت مركز علي تحقيق أهدافي مع الأهلي».