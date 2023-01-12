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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب عاجل من رضا عبد العال لمجلس إدارة الزمالك والسبب فيريرا

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أنه يجب على إدارة نادي الزمالك الجلوس مع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق قبل مباراتي بيراميدز والأهلي في الفترة القادمة .  

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أطالب إدارة الزمالك بعقد اجتماع مع فيريرا قبل مواجهة بيراميدز والأهلي لأن الفريق يسير في اتجاه غير صحيح من الناحية الفنية ".

وتابع عبد العال:" "زوران" لعب على التعادل أمام الزمالك ونجح في ذلك و "دونجا" علامة استفهام في وسط ملعب الزمالك".

تعادل الزمالك مع الاتحاد

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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا مجدداً في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد لقاء الاتحاد السكندري والزمالك العديد من الأحداث والتي نرصدها لكم كالتالي:-

انتهت أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الزمالك الى النقطة 26 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 19 فى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

 

 

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