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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيهاب عبد الواحد : أحمد سالم مطرب قوى وله مستقبل .. فيديو

الملحن إيهاب عبد
الملحن إيهاب عبد الواحد

كشف الملحن إيهاب عبد الواحد عن تعاونه مع أحمد سالم المعروف المطرب النقاش من خلال أغنية "ابن البطة السودا" من فيلم "شلبى".

وقال إيهاب عبد الواحد لعدسة صدى البلد على هامش عرض تقدر :" أحمد سالم مطرب قوى وله مستقبل، واشتركنا انا ومنه القيعى فى تقديمه فى ابن البطة السودا ".

ويأتى عرض تقدر ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وبالمشاركة مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإحياء المسرح المدرسي.

 

وكشفت الفنانة يسرا ، أنها سعيدة بالتجربة التي ستقدمها في مسرحية "تقدر": "سعيدة جداً بالتجربة وتذكرت أيام المدرسة وإنني كنت شغوفة بالظهور على المسرح لإظهار موهبتي".

وتابعت: "المسرح المدرسي يجعل الأطفال يشعرون بالحماس ناحية الفن، وأن يتعلموا أمور جديدة ويدركوا قيمة الفن بشكل أكبر".

 

من جانبها، قالت الفنانة كارول سماحة: "سعيدة جدا بمبادرة احياء المسرح المدرسي لأن اختصاصي المسرح الغنائي".

و قال الفنان أكرم حسني: "لدي شعور بالفخر الكبير بسبب التعامل مع الأطفال بجانب التعاون الذي يتم مع وزارة التربية والتعليم التي تمنح الأطفال أمل في تنمية مواهبهم".

 

الفنانة حنان مطاوع ، أكدت على دور المسرح المسرحي في تنمية مهارات الطفل، وقالت: "سعيدة بالمشاركة في مسرحية تقدر، المسرح المدرسي تجربة ستفرق بشكل كبير مع الأطفال".

 

وقال الفنان محمد فراج: "المسرح المدرسي فرصة كبيرة لكل الأطفال في تنمية مواهبهم خاصة أن مصر لديها الكثير من المواهب الفنية المختلفة".

 

وقالت أسماء أبو اليزيد: "هناك حالة من الحماسة والفخر بما سيقدم في مسرحية تقدر التي ستشجع الأطفال على المشاركة في المسرح المدرسي"، و قال الفنان أحمد الرافعي: "من الضروري إعادة إحياء المسرح المدرسي للأطفال لما له من دور في تنمية مواهب أطفالنا".

 

ويضم العرض مجموعة من نجوم الفن هم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج،  أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة، ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.

 

ويشارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية.

 

يعتبر العرض المسرحي  "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

مبادرة إحياء المسرح المدرسي مسرحية تقدر فيلم شلبي إحياء المسرح المدرسي إيهاب عبد الواحد المطرب النقاش

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