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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير بعد اعتذار باسم مرسي : شبعنا وعود والإسماعيلي الأخير بالدوري

باسم مرسي
باسم مرسي

علق الإعلامي احمد شوبير على اعتذار باسم مرسي مهاجم فريق النادي الإسماعيلي لجماهير الدراويش بعد أزمته عقب مباراة حرس الحدود فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

قال الاعلامي أحمد شوبير: اعتذار باسم مرسي شيء جميل وهو بيقول انه بيوعد الجماهير بالأفضل هو انت لسه هتوعد ده فريق الإسماعيلي فى المركز الأخير بترتيب جدول الدوري. 

 
أضاف : شبعنا وعود وجماهير الإسماعيلي تنتظر الأفضل من اللاعبين في قادم جولات بطولة الدوري الممتاز.

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باسم مرسي يعتذر لجماهير الإسماعيلي 

تحدث باسم مرسي مهاجم فريق الإسماعيلي، عن أزمته مع جماهير الدراويش فى المباراة السابقة أمام حرس الحدود.

وقال مرسي عبر صفحة نادي الإسماعيلي ، إن ما حدث ليس له علاقة مع الجماهير بل كانت مشكلة شخصية مع أحد المشجعين، معلقا ، “ جمهور الإسماعيلي على راسي، معملتش معاهم مشكلة نهائيا”.

وشدد مرسى ، على أن المسئولين فى النادي تفهموا الموقف ووجهة نظره، وقال “بشكر كل الناس ، وسنبذل أقضى جهودنا حتى يعود الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية”.

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أول قرار من ميدو تجاه لاعبي الإسماعيلي عقب غرامة الفيفا الجديدة

يعقد أحمد حسام «ميدو» المدير الفنى للفريق الكروى الأولبالنادى الإسماعيلى، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق على هامش المعسكر المقرر أن يدخله الفريق اليوم الأربعاء.

ويسعى ميدو من خلال الجلسة الخاصة لتحفيز لاعبيه  قبل مواجهة المقاولون العرب المقررة الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لبطولة الدورى الممتاز، تزامنا مع العقوبة الجديدة التى أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

 وأعلنت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من خلال بيان رسمي تغريمالإسماعيلي مليون 360 ألف و337 دولار أمريكي، بالإضافة إلى فائدة سنوية 5% لصالح لاعبه السابق الأرجنتيني دييجو فيرناندو دوريجاراي.

ويسعي ميدو وجهازه المعاون في شحذ همم اللاعبين لفتح صفحة جديدة مع الانتصارات وإعدادهم نفسيا من خلال عقد العديد من الجلسات التحفيزية والنظرية من أجل تصحيح وضع الفريق الحالي.

وكان الدراويش قد استأنف تدريباته الجماعية الثلاثاء على ملعبه الرئيسي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة.

وركز ميدو خلال التدريبات الأخيرة على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال المباريات المقبلة لضمان جاهزية كل العناصر للمباراة.

الاسماعيلي باسم مرسي شوبير الدوري ميدو حرس الحدود

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