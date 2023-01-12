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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لضمان وصولها لكافة القرى..

برلماني يطالب بزيادة السيارات المتنقلة لـ"أهلا رمضان" في المحافظات

حسن عمار، عضو مجلس
حسن عمار، عضو مجلس النواب

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أهمية التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز محافظات وفي القلب منها بورسعيد ومدن القناة، خاصة تلك التى لا يتوفر بها أفرع لتجارة الجملة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بعد قرار تبكير موعدها، لتوفير كافة السلع اللازمة قبل شهر رمضان بأسعار مخفضة ومواجهة الاضطراب المتزايد للأسعار بالأسواق، فضلا عن زيادة السيارات المتنقلة لضمان وصولها لكافة القرى والنجوع بما يلبي احتياجات البسطاء ومحدودي الدخل وحمايتهم من غلاء الأسعار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لابد من توافر كافة السلع الاستراتيجية والأساسية بها بأسعار مناسبة ومخفضة، لمواجهة أى محاولات للتلاعب في أسعار السلع ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددا على ضرورة توافر المعارض بكل مركز بالمحافظات المختلفة وزيادتها في المحافظات ذات المساحات الكبيرة وبما يتناسب مع عدد السكان، وذلك سواء كانت سواء كانت ثابتة أو متحركة لإتاحتها بعدد وافر بالمحافظات والقرى، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة وتنافسية عن مثيلاتها في السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية.

وشدد على ضرورة زيادة الكميات المعروضة من السلع، وخاصة التي يزداد عليها الطلب وتمثل احتياجات لا غنى عنها للمواطن البسيط، بما يتناسب مع حجم الاستهلاك واستيعاب المتطلبات اليومية، خاصة مع تزايد البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية والتي وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، منوها إلى أهمية عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن طبيعة الظرف الدقيق الذي تمر به الدولة، نتيجة التأثيرات السلبية للمستجدات العالمية، تتطلب من الجميع تحمل المسئولية المجتمعية، والتصدي لأي محاولة تقوم على استغلال المواطنين بالإبلاغ الفوري وعدم السماح بإخفاء السلع أو المُبالغة في الأسعار بما يحقق ضبط للأسعار، مطالبا الحكومة بتكثيف حملات التفتيش والتصدي لمغالاة التجار ووضع زيادات غير مبررة على السلع، للتخفيف عن عبء المواطنين ومنع أي محاولات للجشع او الاحتكار واستغلال مع توعية المواطنين، ليتماشى ذلك مع توجيهات القيادة السياسية الدائمة في تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات طوال الوقت، بما يدعم المواطن في سد احتياجاته اليومية . 
 

حسن عمار مجلس النواب معارض اهلا رمضان شهر رمضان المجمعات الإستهلاكية

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