سوريا: حكومة أردوغان لديها أهداف انتخابية من التقارب مع القيادة بدمشق

نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر رفيعة قوله بأن لقاء وزير خارجية سوريا مع نظيره التركي ليس محدداً بعد لعدم موافقة دمشق حتى الآن على عقده، قبل تحديد الأهداف منه وفي مقدمتها انسحاب الجيش التركي من كامل الأراضي السورية.
وقالت المصادر: حكومة إردوغان لديها أهداف انتخابية من التقارب مع القيادة في سوريا ودمشق غير معنية بتقديم هذه الورقة.
وبينت الصحيفة أن الرئيس السوري بشار الأسد قد قال في تصريحات صحفية له : كي تكون اللقاءات مثمرة مع الجانب التركي يجب أن تبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سورية وروسيا.
وأضاف : وأهداف اللقاءات تنطلق من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب.