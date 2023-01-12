سوريا: حكومة أردوغان لديها أهداف انتخابية من التقارب مع القيادة بدمشق

الانسحاب قبل التقارب ..

نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر رفيعة قوله بأن لقاء ‎وزير خارجية سوريا مع نظيره ‎ التركي ليس محدداً بعد لعدم موافقة دمشق حتى الآن على عقده، قبل تحديد الأهداف منه وفي مقدمتها انسحاب ‎الجيش التركي من كامل الأراضي ‎السورية.

وقالت المصادر: حكومة إردوغان لديها أهداف انتخابية من التقارب مع القيادة في سوريا ودمشق غير معنية بتقديم هذه الورقة.

وبينت الصحيفة أن الرئيس السوري بشار الأسد قد قال في تصريحات صحفية له : كي تكون اللقاءات مثمرة مع الجانب التركي يجب أن تبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سورية وروسيا.

وأضاف : وأهداف اللقاءات تنطلق من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب.

