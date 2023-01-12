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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانسحاب قبل التقارب ..

سوريا: حكومة أردوغان لديها أهداف انتخابية من التقارب مع القيادة بدمشق

سوريا - علم
سوريا - علم

نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر رفيعة قوله بأن  لقاء ‎وزير خارجية سوريا مع نظيره ‎ التركي ليس محدداً بعد لعدم موافقة دمشق حتى الآن على عقده، قبل تحديد الأهداف منه وفي مقدمتها انسحاب ‎الجيش التركي من كامل الأراضي ‎السورية.

وقالت المصادر: حكومة إردوغان لديها أهداف انتخابية من التقارب مع القيادة في سوريا  ودمشق غير معنية بتقديم هذه الورقة.

وبينت الصحيفة أن الرئيس السوري بشار الأسد قد قال في تصريحات صحفية له : كي تكون اللقاءات مثمرة مع الجانب التركي يجب أن تبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سورية وروسيا.

وأضاف : وأهداف اللقاءات تنطلق من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب.
 

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