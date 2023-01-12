حارس عربي على قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم لعام 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022.

وضمت قائمة المرشحين 5 حراس مرمى على رأسهم ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب وإشبيلية، في سابقة لأول مرة في تاريخ حراس المرمى العرب.

ويمكن التصويت لاختيار المُرشح المُفضل في الموقع الرسمي لـ “فيفا”، حتى يوم 3 فبراير، على أن يتم الكشف عن الفائز يوم 27 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة المرشحين كلا من:

– ياسين بونو ( منتخب المغرب - إشبيلية)

– تيبو كورتوا ( منتخب بلجيكا - ريال مدريد)

– إيمليانو مارتينيز ( منتخب الأرجنتين - أستون فيلا)

– أليسون بيكر ( منتخب البرازيل - ليفربول)

– إديرسون مواريش ( منتخب البرازيل - مانشستر سيتي)