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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: لابد من الاستعانة بخبراء لديهم حلول للأزمة الاقتصادية.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، انه مطلوب منا حاليا أن نقف إلى جانب الوطن حتى مرور الأزمة، مشيرا إلى أن لا تستمع لمن يروجون إلى أن الخراب يمكن أن يأتي بعده للإصلاح. 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ليبيا سقطت بالتخريب والفوضى وقادتها لا يزالون يحاولون انقاذها، مؤكدا أنه إذا ضاعت الدولة سينهار كل شئ ولن يجد المصري متطلبات المعيشة البسيطة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك من يحاول تخريب البلد نتيجة أجندات أخرى، نمر بأزمات ومشاكل كبرى لكن المهم أن هناك دولة، مؤكدا أنه لن نكون ضد مؤسسات دولتنا ولابد من الاستعانة بخبراء لديهم حلول للأزمة الاقتصادية.

 

 بلدنا لن تسقط

وأشار مصطفى بكري إلى أن بلدنا لن تسقط، مؤكدا أنه ندفع 92 مليار جنيه مكملات لا نحتاجها في الوقت الحالي. 

مصطفى بكري الوطن مؤسسات مصر ليبيا

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