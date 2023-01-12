مصطفى بكري: الضغوط على مصر لا تتوقف..ومطالبات أمريكية بالإفراج عن إرهابيين..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، ان الضغوط على مصر لا تتوقف، ويصل الأمر ان هناك مذكرة أمريكية تطالب بالإفراج عن 16 متهم، منهم على علاقة بالقرضاوي، وعن أشخاص صدرت ضدهم أحكام في قضايا الإرهاب.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك أيضا مطالب بالإفراج عن أحمد دومة، والمتهم في حريق المجمع العلمي، مؤكدا أن كل من حرض على الأرهاب لا بد ان يعاقب.

الضغوط الخارجية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن كل من تأمر على هذا البلد، وصدر ضدهم أحكام لا بد أن تنفذ، على الرغم من الضغوط الخارجية، والإساءة لسمعة مصر.