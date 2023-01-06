مصطفى بكري: أعداء الوطن يريدون تدمير مصر بإثارة الفتن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السوشيال ميديا تعلب دورا فعالا في المجتمع.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك من يريد أن يجعل الوطن في حالة قلق مستمرة وحالة شائعات وأكاذيب مستمرة".

وأشار مصطفى بكري، إلى أن المواطن المصري يعاني حاليا من ارتفاع الأسعار، مضيفا: "فيه ناس اتجننت من ارتفاع الأسعار".

ووجه رسالة للحكومة قائلا: "الناس الغلابة والبسيطة تروح فين، محتاجين منك يا حكومة حلول ومزيد القرارات الحاسمة وضرب الاستغلال بكل قوة ومقاومة الفساد.. أعداء الوطن يريدون تدمير وخراب مصر من خلال إثارة الفتن".



