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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: أعداء الوطن يريدون تدمير مصر بإثارة الفتن

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السوشيال ميديا تعلب دورا فعالا في المجتمع.

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وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك من يريد أن يجعل الوطن في حالة قلق مستمرة وحالة شائعات وأكاذيب مستمرة".

 

وأشار مصطفى بكري، إلى أن المواطن المصري يعاني حاليا من ارتفاع الأسعار، مضيفا: "فيه ناس اتجننت من ارتفاع الأسعار".

 

ووجه رسالة للحكومة قائلا: "الناس الغلابة والبسيطة تروح فين، محتاجين منك يا حكومة حلول ومزيد القرارات الحاسمة وضرب الاستغلال بكل قوة ومقاومة الفساد.. أعداء الوطن يريدون تدمير وخراب مصر من خلال إثارة الفتن".

 

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