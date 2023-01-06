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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري : المجتمع المصري متماسك ويصعب التفرقة بين فئاته

مصطفى بكري
مصطفى بكري

تقدم الإعلامي مصطفى بكري، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولكل المصريين بمناسبة احتفالات مصر بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

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مصطفى بكري يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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رئيس نقل التواب يهنئ البابا تواضروس والمصريين بـ عيد الميلاد

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه منذ قديم الأزل والشعب المصري يحافظ على استقرار المجتمع، ويبادر في تقديم التهنئة للإخوة الأقباط في المجتمع.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أنه من شدة ترابط وتقارب المجتمع المصري لا تستطيع التمييز بين المسلم والقبطي.

وأكد أن  الشعب المصري يضرب أروع الأمثلة في التماسك والترابط وفي مواجهة الفتن التي يسعى البعض من الداخل أو الخارج أن يبثها داخل المجتمع، مشيرا إلى الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي قدما التهنئة للأقباط بمناسبة أعياد الميلاد. 

مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري البابا تواضروس أعياد الميلاد المجيد قداسة البابا تواضروس الثاني

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