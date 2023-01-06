مصطفى بكري : المجتمع المصري متماسك ويصعب التفرقة بين فئاته

تقدم الإعلامي مصطفى بكري، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولكل المصريين بمناسبة احتفالات مصر بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه منذ قديم الأزل والشعب المصري يحافظ على استقرار المجتمع، ويبادر في تقديم التهنئة للإخوة الأقباط في المجتمع.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أنه من شدة ترابط وتقارب المجتمع المصري لا تستطيع التمييز بين المسلم والقبطي.

وأكد أن الشعب المصري يضرب أروع الأمثلة في التماسك والترابط وفي مواجهة الفتن التي يسعى البعض من الداخل أو الخارج أن يبثها داخل المجتمع، مشيرا إلى الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي قدما التهنئة للأقباط بمناسبة أعياد الميلاد.