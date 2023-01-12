إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص بالدقهلية

شهد طريق المنصورة- أجا بمحافظة الدقهلية، إصابة 9 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بسيارة نقل على طريق المنصورة أجا أمام قرية تلبنت التابعة للمركز ووجود عددا من المصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا لتلقى العلاج اللازم .

تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور و تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة .

IMG-20230112-WA0014

IMG-20230112-WA0015