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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شحن كامل في 9 دقايق.. ريلمي GT NEO5 بإمكانيات تقدم لأول مرة

Realme GT Neo5
Realme GT Neo5

أعلنت الشركة الصينية “ريلمي” أخيرا أنها ستطلق هاتف  Realme GT Neo 5 بإمكانيات لأول مرة تقدمها في فبراير المقبل.

وفقا لتقرير gizchina التقني سيكون هذا الموبايل الجديد أول جهاز يستخدم قدرة شحن فلاش بقوة 240 وات، مع الوصول للشحن الكامل من 0٪ إلى 100٪ في 9 دقائق فقط. كما أفادت مصادر مطلعة من داخل شركة "ريلمي" أنه في بعض الاختبارات الداخلية ، يحقق هذا الجهاز طاقة شحن تبلغ 224 وات. هذا يجعله أول هاتف بقوة شحن تزيد عن 200 وات وكل هذا مع النسخة التجريبية الأولية فقط بينما  التوقع هو أن الإصدار النهائي سيكون بقوة شحن 240 وات.

دخل هاتف Realme GT Neo5 بالفعل شبكة وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وهو يأتي مع شاشة قطرها 6.7 بوصة تقدم جودة 1.5K بدقة 2772 × 1240 بكسل، مع معدل تحديث 144 هرتز ويستخدم معالج من كوالكوم ، شريحة Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 بسرعة تردد 3.2 جيجاهرتز.

Realme GT Neo5

تم تجهيز هاتف  Realme GT Neo5 الذي يحمل رقم الطراز RMX3708 حسب الأوراق الرسمية المقدمة إلى وزارة الصناعة الصينية، ببطارية 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 240 وات، بينما يأتي الإصدار القياسي للجهاز Realme GT Neo5 والذي يحمل رقم طراز RMX3706 ببطارية 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 150 واط.

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ينافس شاومي وأوبو.. مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 5

وفقا لمعلومات موقع gsmarena التقني، سيكون Realme GT Neo 5 بواجهة مستخدم Realme UI 4.0 مع نظام تشغيل أندرويد 13 مع شريحة معالجة رسومات جرافيك من Mali-G610 MC6 وذاكرة وصول عشوائي 8/12/16GB رام مع مساحة تخزين داخلي تتنوع بين 128/256/512GB/1TB جيجابايت روم حسب الإصدار.

يأتي Realme GT Neo 5 مع وحدة كاميرات خلفية ثلاثية المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكل وعدسة ماكرة 2 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

هاتف Realme ريلمي كوالكوم Snapdragon كاميرات

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