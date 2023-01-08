عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس شاومي وأوبو.. مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 5

هاتف ريلمي القادم
هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 5

تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة ، حيث سيكون على رأس قوائم ا الهواتف التي سيتم إطلاقها في 2023 ، ومن المقرر أن ينافس Realme GT Neo 5 عدد من هواتف أندرويد المميزة من الشركات المنافسة مثل شاومي وأوبو. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 5 قد تم رصد مواصفاته الكاملة على منصة TENAA للهواتف الذكية ضمن إصداري RMX3706 و RMX3708 حيث سيكون الهاتف عبارة عن نسختين أحدهما مخصص للسوق الصينية، والأخرى مخصصة للسوق العالمية. 

ومن المرجح بشكل كبير أن شركة ريلمي ستطلق هاتفها القادم Realme GT Neo 5 في شهر فبراير المقبل، حيث قد يتم تقديمه إلى الأسواق العالمية في المؤتمر العالمي للهواتف الذكية (MWC) في برشلونة ، إسبانيا.  

وستقدم ريلمي هاتفها القادم Realme GT Neo 5 ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع، مع خيارين من الشواحن الأول بقوة 150 واط ، بالإضافة إلى آخر بقوة 240 واط ، حيث سيكون أول هاتف يدعم الشحن السلكي بقوة 240 واط. 

وسيضم هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 5 معالج ثماني النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مع  ذاكرة وصول عشوائي رام  سعة 8 جيجابايت و 12 جيجابايت و 16 جيجابايت،  وأربعة خيارات تخزين داخلية 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.      

وسيحصل هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 5 على شاشة من نوع AMOLED قياس 6.74 بوصة،  مع دقة 2,772x1,240 بكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ووزن 199 جرام، 

وسيأتي هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 5 بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى دقة 8 ميجابكسل و مستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

هداف الدوري الفرنسي.. كولر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

تؤثر على الإنترنت والاتصالات.. انفجار شمسي قوي ورياحه تتجه نحو الأرض

ينافس شاومي وأوبو.. مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 5

شاهد.. تعديل مميز للاسطورة الروسية "لادا نيفا"

أم اليتامى ردت الخواتم الذهب.. عاملة نظافة تشعل السوشيال ميديا بأمانتها

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 8-1-2023

مرتضى منصور: حميت الزمالك من الإيقاف عامين بسبب فتوح وجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي يثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

بعيدا عن المسكنات والقهوة.. 7 طرق للتخلص من الصداع

عشبة منسية تعالج 8 مشاكل شائعة .. أهمها الأرق والبرد

آيسلندية ترصد مزايا السياحة بمصر: أفضل من 50 بلد زرتها

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ