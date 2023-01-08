ينافس شاومي وأوبو.. مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 5

تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة ، حيث سيكون على رأس قوائم ا الهواتف التي سيتم إطلاقها في 2023 ، ومن المقرر أن ينافس Realme GT Neo 5 عدد من هواتف أندرويد المميزة من الشركات المنافسة مثل شاومي وأوبو.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 5 قد تم رصد مواصفاته الكاملة على منصة TENAA للهواتف الذكية ضمن إصداري RMX3706 و RMX3708 حيث سيكون الهاتف عبارة عن نسختين أحدهما مخصص للسوق الصينية، والأخرى مخصصة للسوق العالمية.

ومن المرجح بشكل كبير أن شركة ريلمي ستطلق هاتفها القادم Realme GT Neo 5 في شهر فبراير المقبل، حيث قد يتم تقديمه إلى الأسواق العالمية في المؤتمر العالمي للهواتف الذكية (MWC) في برشلونة ، إسبانيا.

وستقدم ريلمي هاتفها القادم Realme GT Neo 5 ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع، مع خيارين من الشواحن الأول بقوة 150 واط ، بالإضافة إلى آخر بقوة 240 واط ، حيث سيكون أول هاتف يدعم الشحن السلكي بقوة 240 واط.

وسيضم هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 5 معالج ثماني النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت و 12 جيجابايت و 16 جيجابايت، وأربعة خيارات تخزين داخلية 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

وسيحصل هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 5 على شاشة من نوع AMOLED قياس 6.74 بوصة، مع دقة 2,772x1,240 بكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ووزن 199 جرام،

وسيأتي هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 5 بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى دقة 8 ميجابكسل و مستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.