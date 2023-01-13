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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلان متتاليان لأم كلثوم على مسرح الساقية للعرائس .. 2 فبراير

صدى البلد

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس،  حفلين متتاليين  لكوكب الشرق أم كلثوم، يوم 2 فبراير فى تمام الساعة السادسة والثامنة مساءًا،وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

مازالت أصداء اختيار الفنانة الراحلة أم كلثومكواحدة من  ضمن قائمة أعظم 200 مطرب على مستوى العالم من قبل مجلة Rolling Stone  الأمريكية مسيطرة على عناوين الصحف والمواقع الأجنبية. 

وأبرز موقع مجلة فوج، خبر اختيار أم كلثوم في المرتبة رقم 61، من بين 200 آخرين يحملوا صبغة العالمية، باعتبارها الوحيدة والفريدة من نوعها في العالم. 

وضعت مجلة رولينج ستون قائمتها بناء على عملية تصويت شارك فيها صحفييها ونقاد متخصصين، شملت العديد من الأسماء الخاصة بموسيقى البوب على مدار 100 عاما وتأثيرها على مستوى العالم. 

ضمت القائمة إلى جانب أم كلثوم كل من إيمي واينهاوس، جوني كاش، سيليا كروز، والهندية لاتا مانجيشكار، وغيرهم، وهذه الأسماء كانت مؤثرة على مستوى فنها وحياتها الخاصة. 

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