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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث الجيزة تكشف لغز سرقة 300 ألف جنيه من خزينة مصنع بمركز الصف

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي في كشف لغز سرقة خزينة مصنع بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من مأمور قسم الصف باكتشاف مالك مصنع سرقة الخزينة وسرقة مبلغ 10 آلاف دولار ما يعادل 300 ألف جنيه.

فريق بحث ترأسه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب عكف على مراجعة كاميرات المراقبة وفحص قائمة العاملين السابقين والحاليين بالمصنع محل السرقة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد العشري رئيس مباحث لاصف، توصلت إلى أن 3 أشخاص تسلقوا السور وكسروا باب الخزينة واستولوا على المبلغ.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية أشرف عليها العقيد محمد أبو القاسم مفتش فرقة الشرق، من ضبط المتهمين وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه مكتفين بالقول "ملحقناش نتصرف في دولار واحد".

ووجه مدير المصنع الشكر للأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر على سرعة التحرك وضبط المتهمين وإعادة المبلغ المسروق، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

الشرقاوى امن الجيزة النيابة العامة مديرية امن الجيزة البحث الجنائي سرقة خزينة مصنع

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