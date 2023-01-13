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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الظهور الأول لـ مرسيدس AMG SL 63  بإلهام من الفورمولا 1 | صور

صدى البلد

لم يكن عام 2022 جيدا بالنسبة لمرسيدس في الفورمولا 1 ، حيث تمكن الفريق الألماني من الفوز بسباق واحد فقط، وذلك عندما انتصر جورج راسل في البرازيل بالجولة قبل الأخيرة، واستمر في انتزاع المركز الرابع في ترتيب السائقين بينما كان على لويس هاميلتون أن يكتفي بالمركز السادس، على الرغم من العام غير المثالي، قررت AMG الاحتفال بنهاية موسم F1 بإصدار خاص من السيارة الشهيرة SL.

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 SL 63 Motorsport

استنادًا إلى الإصدار الأساسي من من مرسيدس 63 الذي يحتل المرتبة الأولى، تتوفر السيارة الرياضية الآن في إصدار Motorsport Collectors مع مجموعة متنوعة من التعديلات المرئية لتقليد سيارات 2021 F1، يشبه إلى حد كبير W12 التي يقودها هاميلتون وبوتاس.

 SL 63 Motorsport

ويتميز الطلاء المعدني بتدرج لوني من الفضة إلى الأسود البركاني، جنبًا إلى جنب مع اللون الأخضر المألوف بتروناس للحصول على تأثير متباين، كما يحتوي النصف الخلفي من السيارة على العديد من النجوم ثلاثية الرؤوس لتردد صدى سيارة السباق.

 

كتجهيز قياسي ، يقوم المختصون من مرسيدس بتثبيت حزمة AMG للديناميكا الهوائية مع فتحات أكبر في كل من المئزر الأمامي والخلفي، وتحتوي المجموعة المصممة خصيصًا لـ SLأيضًا على موزع هواء أكبر وتغييرات في الجزء السفلي لتحسين تدفق الهواء.

 SL 63 Motorsport

تمت إضافة العديد من اللمسات السوداء بفضل حزمة AMG Night Packageو AMG Night Package II، بما في ذلك شبكة الكروم السوداء، وماسكات الفرامل الداكنة، والشارات السوداء.

 

 SL 63 Motorsport

تستخدم سيارة SL 63 Motorsport عجلات مقاس 21 بوصة بتصميم من 10 أضلاع مزدوجة ويحصلون على سقف قماشي أسود يعمل بالكهرباء، ويمكن أيضاً الحصول على مقاعد AMG Performance من جلد نابا الأسود مع درزات باللون الأحمر أو الأصفر ، وكلاهما يتميز بشعار AMGالمنقوش على مساند الرأس، وتقليم ألياف الكربون ، ونظام الصوت Burmester، وشاشة العرض العلوية، ونظام القياس عن بُعد AMG Track Pace يكمل الأشياء الجيدة.

 SL 63 Motorsport

ستصنع مرسيدس 100 سيارة فقط من سيارة SL 63 الجديدة الحصرية، وسيأتي كل منها بغطاء داخلي مصنوع من قماش اصطناعي فاخر، كما أنها تتميز ببطانة مقاومة للكهرباء الساكنة من الفانيلا المنسوجة من الداخل لحماية السيارة من الخدوش والغبار.

 SL 63 Motorsport

يتم عرض نسخة SL 63 Motorsport Collectors دون أي قوة إضافية، لذا فهي تستخدم نفس محرك V8مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر بقوة 585 حصانًا (430 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر (590 رطلاً قدمًا)، وهي كافية لسرعة 0 إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) خلال 3.6 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 196 ميلاً في الساعة (315 كم / ساعة).

الفورمولا 1 مرسيدس amg AMG SL 63 هاميلتون Motorsport Collectors

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