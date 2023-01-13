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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير يطالب بحل أزمة الوقت الضائع في مباريات الدوري

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لمسؤولي الكرة المصرية بشأن أزمة الوقت الضائع خلال مباريات الدوري المصري.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الأمر يجب أن يتم حسمه من قبل مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام حيث ضرب مثلا بمباراة الأهلي والمصري والذي توقف اللعب بها لأكثر من دقيقتين .

وأضاف أن محمود جاد حارس مرمي المصري أكد أن حسام حسن المدير الفني للفريق طلب منه السقوط خلال المباراة حتي يجري تغيير مشددا أن هذا التصريح كارثي ويجب التوقف عنده كثيرا.

واضاف أن ما يحدث في الدوري المصري لا يحدث في أي من الدوريات الكبري قائلا “ مفيش كده في كره القدم …عايزين تلعبوا كره قدم ولا حاجه تانيه ".

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شهدت نهاية مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي مشادة بين سيد عبدالحفيظ ووليد عبدالرازق حكم اللقاء؛ اعتراضا من مدير الكرة على قرارات الحكم خلال المواجهة الصعبة بين الفريقين.

وقرر حكم مباراة الأهلي والمصري إشهار البطاقة الصفراء تجاه سيد عبدالحفيظ.

وتدخل المسؤولون عن تنظيم المباراة حتى لا تتفاقم الأزمة ولكن تراجع سيد عبدالحفيظ عن مهاجمة وليد عبدالرازق حتى لا تحدث أزمة أكبر عقب نهاية المباراة التي شهدت إثارة بين لاعبي الفريقين.

وكانت مباراة الأهلي والمصري انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة شهدت إهدار للفرص من جانب لاعبي الفريقين.

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