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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا|كارول سماحة ومروان خورى وديانا حداد على مسرح أبو بكر سالم بالرياض

مروان خورى
مروان خورى

تحيي الفنانة كارول سماحة والفنان مروان وخورى وديانا حداد حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم غدا السبت ضمن فعاليات مرسم الرياض. 

يذكر أن قالت الفنانة كارول سماحة إنها سعيدة بالعودة للمسرح الغنائي من خلال عرض تقدر التي تحمست له منذ طرح فكرته، لتقديم نماذج ناجحة والغناء للمرأة القوية التي تحرص دائما على تقديمه في أعمالها. 

 

وأوضحت كارول سماحة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن جميع الفريق المشارك في عرض تقدر قدم دوره من القلب، وهي دورها تحمست جدا لتكون عودتها في مصر وبعمل من تأليف الدكتور مدحت العدل. 

 

وأشارت كارول سماحة إلى أن بتول عرفة مخرجة عرض تقدر هي صديقة مقربة وبينهما تاريخ طويل من الأعمال الناجحة والفيديو كليبات التي كانت لها علامة في مشوارها، وأجادت في تقديم المسرحية وقيادة كل الأبطال المشاركين سواء من الأطفال أو النجوم. 

 

وعبرت كارول سماحة في تصريحاتها عن سعادتها للمشاركة في موسم الرياض لحفل غنائي يقام خلال أيام، وهي ليست المرة الأولى لها في السعودية، ووعدت الجمهور بمفاجآت وحفل يسعدهم. 

 

خلال العرض قدم النجوم لوحات متعددة منهم الفنانة كارول سماحة التي قدمت لوحة غنائية عن المرأة القوية والناجحة في التاريخ،  والفنان أكرم حسني الذي تحدث مع الأطفال عن تفوق المصريين في كافة المجالات كما  تم توجيه الشكر لشهداء مصر من الشرطة والجيش.

 

العرض المسرحي  "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وتن تنفيذ تقنياته المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

الفنانة كارول سماحة مروان خوري كارول سماحة اخبار ديانا حداد أخبار موسم الرياض

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