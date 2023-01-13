الخلافات الزوجية تُنهي حياة أربعينية بـ قرص الموت في سوهاج

أنهت ربة منزل في بداية العقد الخامس من العُمر، حياتها بتناولها قرصًا لحفظ الغلال؛ إثر مرورها بأزمة نفسية حادة؛ بسبب نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها لخلافات زوجية قائمة فيما بينهما، بدائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول المدعوة (صفاء. ع. أ- 40 عامًا- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، مُصابة بحالة إعياء شديد، ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال.

وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية إلا أنها توفـيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال كلًا من زوجها المدعو (جمال. ع. ع- 55 عامًا- موظف) ونجلتها المدعوة (أميمه. ج. ع. ع- 20 عامًا- طالبة- ويقيمان بذات الناحية)، قررا تناول ربة المنزل قرص لحفظ الغلال داخل منزل زوجيتها؛ ما نتج عنه مصرعها؛ وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات زوجية القائمة فيما بينها وبين زوجها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.