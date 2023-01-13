عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الخلافات الزوجية تُنهي حياة أربعينية بـ قرص الموت في سوهاج

صدى البلد

أنهت ربة منزل في بداية العقد الخامس من العُمر، حياتها بتناولها قرصًا لحفظ الغلال؛ إثر مرورها بأزمة نفسية حادة؛ بسبب نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها لخلافات زوجية قائمة فيما بينهما، بدائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول المدعوة (صفاء. ع. أ- 40 عامًا- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، مُصابة بحالة إعياء شديد، ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال.

عيار نارى بالرأس.. القبض على المتهم بقتل شخص في سوهاج

وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية إلا أنها توفـيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال كلًا من  زوجها المدعو (جمال. ع. ع- 55 عامًا- موظف) ونجلتها المدعوة (أميمه. ج. ع. ع- 20 عامًا- طالبة- ويقيمان بذات الناحية)، قررا تناول ربة المنزل قرص لحفظ الغلال داخل منزل زوجيتها؛ ما نتج عنه مصرعها؛ وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات زوجية القائمة فيما بينها وبين زوجها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حفظ الغلال قرص حفظ الغلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

مرتضى منصور يضع شرطا جديدا لتقسيط غرامة كهربا

مرتضى منصور يسخر من سيد عبدالحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام المصري

موضوعات متعلقة

بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة طبية تنطلق إلى سوهاج بـ22 طبيبًا في 14 تخصصًا

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية بمحيط إغلاق امتداد محور 26 يوليو بسبب المونوريل.. تعرف عليها

عنق الزجاجة.. مصر في مواجهة صعبة أمام كرواتيا ببطولة العالم لكرة اليد

بعد نوة الفيضة الكبرى.. حقيقة تعطيل الدراسة بالإسكندرية خلال الأيام المقبلة

تهدد 3 مليار طفل.. الأزهر يرصد القصة الكاملة لخطر الألعاب الإلكترونية

لأصحاب المصانع والمزارع.. دعم من الحكومة بفائدة 11%| تفاصيل

يشتركان فى الكبد والأمعاء.. مستشفى سعودي ينجح فى فصل توأم عراقي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

بفستان لافت.. شاهيناز تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين الرجال والنساء في الإصابة بالأمراض الوعائية..هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر في البرد

نقاط وبقع سوداء صادمة تظهر على الشمس.. ما سببها وتأثيرها؟

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ