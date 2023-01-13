مشاهد غريبة في حفل شيرين.. شخص لبسها الجزمة وسر غضب الجمهور

أحيت المطربة شيرين عبد الوهاب، حفلًا في دولة الكويت وسط حضور جماهيري كبير.

وقبل صعودها على المسرح كان لشيرين بعض التجهيزات للخروج أمام جمهورها في أفضل صورة.

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وكان من أغرب صورة لتجهيزات شيرين عبد الوهاب قبل الحفل التي ظهرت فيها وهي جالسة ويقوم أحد الأشخاص بمساعدتها لارتداء الحذاء، وهو ما جعلها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وتساءل البعض عن هوية هذا الشخص فيما زعم البعض أنه حسام حبيب إلا أن الحقيقة الذي ظهر مع شيرين في الصورة هو شخص من فريق عملها المتواجد معها في الكويت.

وتراوح أسعار الحفل ما بين 1900 جنيه مصري “20 دينارًا كويتيًا”، و19.300 جنيه مصري “200 دينار كويتي"، حيث توجد العديد من الفئات الأخرى.

وكانت قد كشفت مواقع لبنانية عن أسرار جديدة فى التحقيق الذى جرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد زيارتهما إلى الفنان فضل شاكر.

وخضعت شيرين وزوجها حسام حبيب لكتابة تعهد رسمى بعد زيارتهما لفضل شاكر مجددًا فى المخيم المقيم به والذى دخلته شيرين من خلال تصريح من الجيش اللبنانى حيث سمح لهما بدخول المخيم وليس زيارة فضل شاكر.