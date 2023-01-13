قائمة السيارات المستعملة الأكثر شهرة في أمريكا لعام 2022| صور

حافظت مبيعات السيارات والشاحنات المستعملة على زخمها في عام 2022 بفضل النقص في السيارات الجديدة الذي شهده العالم بسبب العديد من الأزمات، والذي استمر طوال معظم العام.

ليس من المستغرب أن تحتل الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الرياضية ثمانية من المراكز العشرة الأولى في القائمة، بينما انخفضت حصة السيارات صغيرة الحجم "سيدان وهاتشباك" بشكل طفيف، ووفقًا لمسح أجرته iSeeCars ، كانت هناك بعض التغييرات الجديرة بالملاحظة في التصنيف.

قائمة بالسيارات المستعملة الأكثر شهرة في أمريكا لعام 2022

احتلت سيارة فورد F-150 المرتبة الأولى ، وظلت في صدارة أقرب منافسيها، شيفروليه سيلفرادو، جاءت رام في المركز الثالث، حيث شكلت الشاحنات الثلاث معًا أكثر من 8% من السوق، مما يثبت بقاء مبيعات الشاحنات قوية.

احتلت سيارة شيفروليه ايكونكس المرتبة الرابعة، تليها على التوالي هوندا سيفيك ، وتويوتا كامري، وتويوتا RAV4، بينما احتلت السيارات المدمجة أيضًا المركزين التاليين، حيث احتلت سيارة نيسان روج المرتبة الثامنة، تليها سيارة فورد إسكيب، وأخيرًا ، تسللت سيارة جيب جراند شيروكي إلى المراكز العشرة الأولى لأول مرة هذا العام، بعد أن كانت تحتل المرتبة 12 في القائمة.

ليس من المستغرب أن تحتل سيارات الدفع الرباعي نصف المراكز العشرة الأولى، وذلك على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث تحول طلب المستهلكين بشكل متزايد إلى سيارات الدفع الرباعي، مما دفع صانعي السيارات إلى التوقف عن استخدام لوحات الأسماء الشهيرة، ومع ذلك ، لا تزال سيارات السيدان مثل هوندا أكورد ونيسان ألتيما وتويوتا كورولا تحظى بشعبية كبيرة.

تشكل الموديلات الهجينة و الكهربائية بالكامل أقل من 2٪ من مبيعات السيارات المستعملة ولكنها في ازدياد مستمر، حققت أربعة سيارات هجينة 4 مراكز من ضمن أفضل 5 سيارات في تويوتا، بما في ذلك راف 4 و بريوس و كامري و هايلاندر، فقط فورد فيوجن ، التي تم إيقافها في عام 2020 ، عطلت هيمنة تويوتا، واحتلت المركز الثاني.

سيطرت تسلا على فئة السيارات الكهربائية، حيث احتل الطراز 3 و Model Y و Model Sو Model X المراكز الأربعة الأولى، واختتمت نيسان ليف أفضل خمس سيارات كهربائية، مع دخول العديد من المركبات الكهربائية الجديدة إلى السوق على مدار العامين الماضيين والمزيد من التخطيط لها ، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتغير هذا الجزء من السوق.

في عام 2022 ، قامت iSeeCars بتحليل أكثر من 9.8 مليون من مبيعات السيارات المستعملة على مدار السنوات الخمس الماضية ، وحساب حصة السوق لكل مركبة، بالإضافة إلى تصنيفات المبيعات، فإنه يوفر أدوات للمستهلكين الذين يتسوقون للسيارات، بما في ذلك الأفكار والتحليلات الرئيسية، بالإضافة إلى تقارير فحص VIN المجانية وتقييمات المركبات.