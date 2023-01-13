عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 9500 محضر والتحفظ على لحوم وسلع منتهية الصلاحية في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرا  بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال عام 2022"،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة.

وتبين من التقرير"الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة"أنه تم،على مدار العام الماضي،توجيه العديد من الحملات التموينية المكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"وعددها 1276 مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 302 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي ، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار

وأسفرت الحملات عن تحرير 2908 محضرا بواقع: 2016 لإنتاج خبز ناقص الوزن، 1236 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و407 محضراً  للتوقف عن الإنتاج ، و1631 محضراً لمخالفة  التعليمات، 247  محضرا لعدم وجود ميزان، و 477 محضراً للتصرف في الحصة، و1102 محضراً لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل ، و272 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، ، موزعة  بواقع:  701 محضراً خلال شهر يناير 2022، و592 محضراً في فبراير ، و672 محضراً في مارس ، و778 محضراً في أبريل ، و676 محضراً خلال مايو ، و436 محضراً في يونيو ، و619 محضراً في يوليو ، و634 محضراً  في أغسطس، و648 محضراً في سبتمبر، و580 محضراً  خلال أكتوبر ، و550 محضراً في شهر نوفمبر ، و496 في ديسمبر

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف

محافظة بني سويف تعلن عن مسابقة الأمهات المثاليات.. تعرف على الشروط

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 6679 محضرا منها : 1770 محضراً لعدم وجود  شهادات صحية،2016 محضراً  لعدم الإعلان عن الأسعار،596 محضراً  للذبح خارج المجازر، 647 محضراً  لإدارة منشآت بدون ترخيص،297 محضراً  لحيازة سلع مجهولة المصدر، 101 محضراً  لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، 100 محضراً لتجميع دقيق بلدى مدعم ،86  محضرا لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، 35 محضرا لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و63 محضراً  لتجميع مواد بترولية، وو147 محضراً لعدم تغطية اللحوم بالشاش

وفي مجال المواد البترولية ففقد، فقد بلغ إجمالي المنصرف من الإسطوانات المنزلية " خلال العام الماضي " 9 ملايين و371 ألف و344 أسطوانة، بجانب 705 ألف و44 أسطوانة تجاري، و444 ألف و276 طن سولار، و118 ألف و692 طن بنزين "80"، و59 ألف و419 طن بنزين"92"،فيما بلغت أرصدة القمح في 31 ديسمبر الماضي: 21572.9 طن قمح محلي بالشون والمطاحن، و4183.35 طن دقيق 82% ، و83256 طن قمح مستورد بالصوامع ، و593.77 طن رصيد القمح داخل المطاحن ، بينما تم سحب 745 عينة

من جهته أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

بني سويف الصوامع البترول التنسيق محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

مرتضى منصور : الحكام الشباب شخصيتهم قوية

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش تذليل معوقات توسعة كوبري الشناوية بـ ناصر

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاءات ومحن والحصيف من تحرز لنفسه ولدينه

أعظم المصائب| خطيب المسجد النبوي يحذر من التفريط في هذه الحقوق

قوة ناعمة.. تعليق محمد فضل الله على استضافة السعودية السوبر الإسباني

وفاة مغنية أمريكية شهيرة بأزمة قلبية مفاجئة.. تفاصيل

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التحايل على حقوق ذوى الهمم

موعد مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا سخر رواد السوشيال من إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت؟

بمكياج لافت.. ابنة فيفي عبده تثر الجدل بأحدث إطلالة

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

فيديو

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ