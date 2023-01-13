تحرير 9500 محضر والتحفظ على لحوم وسلع منتهية الصلاحية في بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال عام 2022"،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة.

وتبين من التقرير"الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة"أنه تم،على مدار العام الماضي،توجيه العديد من الحملات التموينية المكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"وعددها 1276 مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 302 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي ، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار

وأسفرت الحملات عن تحرير 2908 محضرا بواقع: 2016 لإنتاج خبز ناقص الوزن، 1236 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و407 محضراً للتوقف عن الإنتاج ، و1631 محضراً لمخالفة التعليمات، 247 محضرا لعدم وجود ميزان، و 477 محضراً للتصرف في الحصة، و1102 محضراً لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل ، و272 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، ، موزعة بواقع: 701 محضراً خلال شهر يناير 2022، و592 محضراً في فبراير ، و672 محضراً في مارس ، و778 محضراً في أبريل ، و676 محضراً خلال مايو ، و436 محضراً في يونيو ، و619 محضراً في يوليو ، و634 محضراً في أغسطس، و648 محضراً في سبتمبر، و580 محضراً خلال أكتوبر ، و550 محضراً في شهر نوفمبر ، و496 في ديسمبر

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 6679 محضرا منها : 1770 محضراً لعدم وجود شهادات صحية،2016 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار،596 محضراً للذبح خارج المجازر، 647 محضراً لإدارة منشآت بدون ترخيص،297 محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر، 101 محضراً لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، 100 محضراً لتجميع دقيق بلدى مدعم ،86 محضرا لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، 35 محضرا لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و63 محضراً لتجميع مواد بترولية، وو147 محضراً لعدم تغطية اللحوم بالشاش

وفي مجال المواد البترولية ففقد، فقد بلغ إجمالي المنصرف من الإسطوانات المنزلية " خلال العام الماضي " 9 ملايين و371 ألف و344 أسطوانة، بجانب 705 ألف و44 أسطوانة تجاري، و444 ألف و276 طن سولار، و118 ألف و692 طن بنزين "80"، و59 ألف و419 طن بنزين"92"،فيما بلغت أرصدة القمح في 31 ديسمبر الماضي: 21572.9 طن قمح محلي بالشون والمطاحن، و4183.35 طن دقيق 82% ، و83256 طن قمح مستورد بالصوامع ، و593.77 طن رصيد القمح داخل المطاحن ، بينما تم سحب 745 عينة

من جهته أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.