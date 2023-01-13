انطلاق قافلة الأزهر الطبية إلى سوهاج لإجراء الكشوف والعمليات الجراحية مجانا

تشمل 14 تخصصًا

انطلقت اليوم الجمعة قافلة الأزهر الطبية إلى محافظة سوهاج بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمدة أسبوع.

القوافل الطبية بالأزهر

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، بأن القافلة تضم نخبةً متميزة من الكوادر الطبية بكليات ومستشفيات جامعة الأزهر، وعددًا من الإداريين القائمين القافلة، بناء على توجيهات شيخ الأزهر والخطة السنوية التي يعدها الأزهر لهذه القوافل، حيث تتولى إدارة القوافل الطبية بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع جامعة الأزهر ووزارة الصحة والسكان ومحافظة سوهاج.

وأضاف صديق أن القافلة تضم 22 طبيبًا من أستاذة وأستاذة مساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين ونواب في كليات ومستشفيات جامعة الأزهر، في 14 تخصصًا: (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير)، مع وجود معمل تحاليل متكامل مع القافلة، وكميات من الأدوية لتوزيعها بالمجان على الحالات المريضة.

ومن المقرر أن تقوم قافلة الأزهر بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مستشفيات قرية بلصفورة التابعة لمركز ومدينة سوهاج وقرية شطورة التابعة لمركز طهطا، مع عمل الفحوصات اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية الكبرى والمتوسطة بالمجان في المستشفى العام بسوهاج، حسب الحالة وحسب التشخيص الطبي، حيث تهدف القافلة إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين لتقديم الخدمات الطبية لهم وتوزيع الأدوية بالمجان والذهاب إليهم والتيسير عليهم، كما يقوم الإداريون بالقافلة بعمل البحوث الاجتماعية للحالات الأكثر احتياجًا لصرف مساعدات لهم.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ويشرف عليها الدكتور محمود صديق، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، مع إجراء البحوث الاجتماعية من قبل الباحثين بإدارة الحسابات الخاصة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.