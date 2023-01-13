السفير الهولندي: سعداء بتفعيل الشراكة المميزة لاكتشاف المواهب مع الأهلي

أبدي هان مورتس، السفير الهولندي بالقاهرة، سعادته الكبيرة بالتواجد في النادي الأهلي؛ للإعلان عن تفاصيل مشروع اكتشاف وإعداد المواهب وتنميتها «fundis»، .



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم الجمعة بمقر الأهلي بالجزيرة، في حضور محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤوف عبدالقادر، مدير مشروع البطل الأوليمبي بالنادي.

وتحدث السفير الهولندي خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: «في هولندا يتمتع الجميع بفرصة ممارسة الرياضة، الغني والفقير.. من يتمتع باللياقة البدنية ومن لا يتمتع بها.. الكل يمكنه ممارسة الرياضة، وهناك ٥ ملايين هولندي من أصل ١٧ مليون مواطن مسجلين في أكثر من ٣٥٠٠٠ نادٍ رياضي».

وتابع قائلًا: «اللجنة الأولمبية أنشئت في هولندا بعد الأهلي بخمس سنوات وحصدت ما يزيد على ٤٠٠ ميدالية.. ونحن هنا في الأهلي اليوم لتفعيل الشراكة المميزة بين النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير في الرياضة وشركة أمستردام كلينك الهولندية».

وأكد السفير الهولندي أن أهم ما يميز هذا البرنامج أنه يساعد على اكتشاف المواهب، وتحديد نوع الرياضة التي يجب أن يمارسوها.. معربا عن سعادته الغامرة بهذا التعاون الذي ينقل التكنولوجيا الهولندية للنادي الأهلي، ومن ثم لمصر وإفريقيا بأكملها.

واختتم السفير الهولندي بالقاهرة حديثه قائلًا: «رؤية الأهلي في تقديم هذه الخدمات للجميع في مصر تتماشى مع رؤية الحكومة الهولندية التي تأمل في النهوض بالشباب.. وأتمنى للأهلي أن يكون مزدهرا دائما في ظل هذا العمل المشترك».