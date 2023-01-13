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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلا الاتنين دول .. مدرب منتخب مصر السابق : محترفو الأهلي والزمالك كارثة

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

أكد محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق على أن النادي الأهلي منح قبلة الحياة لنادي الزمالك لافتا إلى أن محترفي القطبين كارثة ما عدا المالي إليو ديانج والتونسي على معلول.

قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الأهلي يعطي قبلة الحياة من تاني للزمالك بالتعادل مع المصري.

أضاف: فيوتشر وبيراميدز عندهم فرصة من ذهب للمنافسة على لقب الدوري المصري أمام الف علامة استفهام على أداء الزمالك والأهلي (مؤخراً).

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استطرد: كارثه من عشر لاعبين محترفين لفريقي الأهلي والزمالك لا يوجد الا (ديانج ومعلول) وبن شرقي العام الماضي… والباقي (مجاش) اصلاً.

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الأهلي يتعادل سلبيا أمام المصري

تعادل سلبيا أمام المصري أمس في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز واستمر في صدارة ترتيب الدوري برصيد ٣١ نقطة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة دون راحة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق سموحة في نصف نهائي كأس مصر والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.

اكتفى محمد مجدى أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجلسة تأهيل منفرد في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم بعد إصابته في مباراة أمس أمام المصري بالدوري.

وخضع أفشة لجراحة أعلى العين اليسرى عقب انتهاء مباراة المصري أمس؛ بسبب تعرضه لجرح قطعي في إحدى الكرات المشتركة مع حارس الفريق المنافس.

وأوضح الجهاز الطبي للفريق أن أفشة اكتفى بأداء جلسة تدريبية منفردة في «الجيم» لحين زوال الورم أعلى العين حتى يتسنى له المشاركة في التدريبات الجماعية.

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إصابة جديدة فى الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها ياسر إبراهيم مدافع الفريق، ‏كشفت عن تعرضه للإصابة في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي والمصري التي أقيمت أمس ‏على استاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري ‏الممتاز. ‏

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