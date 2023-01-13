مخالفات مهنية وتحقيق عاجل.. انتفاضة نسوية لمنع ياسمين عز من الظهور

أثيرت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ظهور الإعلامية ياسمين عز على الشاشة حتى طفح الكيل ببعض الشخصيات العامة والجهات الرسمية من نصائحها للمرأة في علاقتها بالرجل سواء كان زوجها أو أخيها.

احتلت ياسمين عز خلال اليومين الماضيين التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، بعد أن تقدمت عدة جهات رسمية وشخصيات عامة ببلاغات ضدها واستدعاؤها للتحقيق في نقابة الإعلاميين ، حتى أنه تم تداول أقاويل بأنه تم إيقاف عرض برنامجها المُذاع عبر إحدى القنوات الفضائية، فما حقيقة الأمر؟

بلاغات رسمية وانتفاضة نسوية ضد ياسمين عز

شهدت الأيام القليلة الماضية العديد من التحركات النسوية من جهات رسمية وشخصيات عامة، ضد الإعلامية ياسمين عز، للمطالبة بالتحقيق معها ووقف برنامجها الذي تقدمه فيما يخص المرأة داخل الأسرة المصرية، حيث بدأت الانتفاضة النسوية بتقديم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بشكوى ضدها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد أن تلقت الكثير من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبرين خلالها عن رفضهن التام للمحتوى الذي تقدمه الإعلامية.

بيان القومي للمرأة ضد ياسمين عز

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بشكوى ضد الإعلامية ياسمين عز إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال بيان طالب خلاله باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وقف المحتوى الذي تُقدمه واصفًا اياه بـ « المحتوى الرجعي».

الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

وشدد بيان المجلس القومي للمرأة على أن البرنامج يُمثل إهانة وتحقير وتقليل من شأن المرأة المصرية ويضر بها، كما يُعتبر محتوى موجه لتغيب الوعي المجتمعي، بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية، موضحًا: « أن البرنامج ومحتواه لا يليق بمؤسسة إعلامية مرموقة تقدم محتوى إعلامي هادف التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الجمهور المصري، حيث يخالف هذا المحتوى ميثاق الشرف الإعلامي، علاوة على أن الكود الإعلامي للمرأة ينص على تقديم المرأة كنموذج واعٍ ومثقف وملتزم».

بلاغ رسمي من نهاد أبو القمصان ضد ياسمين عز

لم يتوقف الأمر عند تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضد الإعلامية ياسمين عو، بل تقدمت أيضًا المحامية نهاد أبو القمصان، صباح يوم الأربعاء الماضي ببلاغ رسمي ضدها تتهمها في بالتحريض على العنف ضد المرأة، حيث ذكرت « أبو القمصان» في بلاغها: «تطالعنا يوميًا المُبلغ ضدها ببرنامجها المُذاع على إحدى القنوات الفضائية بخطاب تحريضي لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وأن على النساء أن تقبل العنف والإهانة، كما يتضمن خطابها تهكما وسخرية وتنمرًا على حال الأسرة المصرية الزوجة والزوج المصري تحديدًا، مستغلة أحداثًا ومواقف فردية لوقائع وأحداث تنشر على مواقع السوشيال ميديا لتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات لتنشر بذلك أفكارًا تهدم الأسرة المصرية التي تعد نواة المجتمع».

وتابعت “أبو القمصان” في بلاغها: « أحاديث ياسمين عز تضرب بأحكام الدستور المصري والقانون وتوجهات الدولة المصرية في إرساء مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية مصر 2030، فضلاً عن استهداف هدم جهود الدولة في تمكين المرأة المصرية اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا والتي تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في مشروعات قومية متعددة منها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية».

واستطردت أن ياسمين عز حرضت على العلاقات بين الأطفال فيما يتعلق بالأخ والأخت والتعامل مع البنت كخادمة تخدم ما سمّته الفرعون الصغير، مختتمة بلاغها بأن ما استعرضته يخرج من حيز حرية الرأي إلى كونها أفعالًا مؤثّمة وتعد جرائم بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

حقيقة التحقيق مع ياسمين عز

طالب عدد من نساء مصر ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التحقيق مع الإعلامية ياسمين عز، وإيقاف برنامجها المذاع عبر إحدى القنوات الفضائية، واستجابة لكل تلك الشكاوى والبلاغات الرسمية أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين قرارًا بحالة ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس بقناة MBC مصر للتحقيق معها فيما هو منسوف إليها من مخالفات مهنية وقانونية.

وقال نقيب الإعلاميين إن القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة.

تعليق ياسمين عز على أنباء وقف برنامجها

انتشرت الكثير من الأنباء عن وقف بث برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، بسبب عدم بث حلقة جديدة من البرنامج أمس، إلا أن ياسمين خرجت عن صمتها وعلقت على الأمر من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كاتبه: «حد بيسألني الحقلة ليه إعادة النهاردة؟ حبيت السؤال وهجاوبك.. وكأننا أول مرة بنعرض حلقة معادة في يوم الماتش، برنامجي الجميل موجود في أيامة الثابتة 6 مساءًا.. غدًا ألقاكم.