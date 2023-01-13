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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفوق على أوباما.. «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مذكرات الأمير هاري

الأمير هاري
الأمير هاري

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن مذكرات الأمير هاري بعنوان «تفوق على أوباما.. مبيعات قياسية لمذكرات (هاري) في أول أيام طرحها القاهرة الإخبارية».

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أول ظهور للعائلة المالكة البريطانية منذ نشر مذكرات الأمير هاري|صور

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الأكبر من نوعها.. مبيعات هائلة لمذكرات الأمير هاري في اليوم الأول لطرحها

وقال التقرير: «حطم كتاب مذكرات الأمير هاري SPARE أرقاما قياسية لدار نشر بنجوين زاندوم هاوس، حيث بيعت منه 1.4 مليون نسخة في اليوم الأول لطرحه في بريطانيا وأمريكا وكندا وفقا لما أفادت صحيفة الجارديان».

 

وأضاف: «وتجاوزت المبيعات الرقم الفياسي السابق المسجل لمذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والذي كان بعنوان الأرض الموعودة».

 

وتابع: «وفي فرنسا استنفدت كامل نسخ الطبعة الأولى، التي بلغت 210 آلاف وتقرر طبع 130 ألف نسخة إضافية، وفقما أكدت دار النشر فايار لوكالة فرانس برس».

 

واستطرد: «تم تسريب معظم الكتاب على نطاق واسع الأسبوع الماضي، لكن محتوياته لا تزال تهيمن على الرأي العام، وتحتل مساحات نقاش مهمة في وسائل الإعلام».

 

وفي وقت سابق، كشف الأمير البريطاني هاري، أن شقيقه الأكبر الأمير وليام وريث العرش، طرحه أرضا خلال شجار وقع بينهما في 2019 بسبب ميجان زوجة هاري.

 

وذكر الأمير البريطاني الواقعة وفقا لما نقلته الجارديان بكتابه، قائلا: «أمسك بتلابيبي ومزق قلادتي وطرحني أرضا.. سقطت على صحن طعام الكلب الذي تكسر تحت ظهري وتسبب في جرحي. ظللت مستلقيا هناك للحظة مذهولا ثم نهضت وقلت له أن يخرج من هنا».

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