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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأكبر من نوعها.. مبيعات هائلة لمذكرات الأمير هاري في اليوم الأول لطرحها

مذكرات الأمير هاري
مذكرات الأمير هاري

أفادت تقارير إعلامية ببيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من الطبعة الإنجليزية لمذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل، وذلك في اليوم الأول لطرحها للنشر.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن دار نشر بنجوين راندوم هاوس، التي نشرت المذكرات التي تحمل اسم "سبير" أو " الاحتياطي"، قالت إن المذكرات سجلت خلال اليوم الأول أكبر مبيعات تحققها الدار لأي كتاب غير روائي.

وأضافت الدار أنه تم بيع أكثر من مليون و430 ألف كتاب من النسخة الإنجليزية من المذكرات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا في 10 يناير الجاري، عندما تم طرحها في الأسواق.

وقد تم نشر المذكرات بـ 16 لغة في جميع أنحاء العالم، وطرحت شركتا راندوم هاوس أمريكا وراندوم هاوس كندا النسختين المطبعية والرقمية في أمريكا الشمالية، ودار نشر ترانسوورلد في بريطانيا.

طُرحت مذكرات الأمير هاري، التي عُرضت نسختها باللغة الإسبانية للبيع في وقت أبكر مما كان مخططا لها عن طريق الخطأ، للبيع رسميا الثلاثاء، إذ توجه القراء المتحمسون إلى المكتبات للحصول على نسختهم من مذكرات تحتوي على معلومات عن العائلة الملكية البريطانية.

وجذبت المذكرات الانتباه في جميع أنحاء العالم بسبب ما كشفت عنه من اتهامات هاري لوالده الملك تشارلز وزوجة أبيه كاميلا وشقيقه الأكبر الأمير وليام.
 

بريطانيا الامير هاري العائلة الملكية مذكرات الأمير هاري العائلة المالكة البريطانية

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