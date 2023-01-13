إبراهيم عيسى : الشعب المصري بوصلة حل الأزمات .. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مهمة الشعب المصري خلال فترة الأزمة الاقتصادية المحافظة على الصلابة النفسية، قائلا: "لابد أن نكون في حالة من الصلابة النفسية بعيدا عن الهشاشة النفسية حتى نكون قادرين على تخطي الأزمة الاقتصادية".

وأشار عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه على أجهزة الدولة العمل بالشفافية والمشاركة والوضوح والاحترام لتجاوز هذه المحنة، مشددًا على أن مصر عبرت بأزمات كثيرة طالت المجتمع، واستطاع المجتمع مواجهة هذه الأزمات سواء كانت حروب أو ثورات أو أزمات اقتصادية ومعيشية، مؤكدًا أن الشعب المصري بوصلة حل الأزمات.

وأوضح أن التوتر يضعف مناعة الشعب، كما أن الطاقة الإيجابية أهم عنصر في مواجهة الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن روح الاستبشار والروح المعنوية هي من تعبر بنا إلى حلول للأزمة.

