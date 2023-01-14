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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس بائع لحيازته مليون و600 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية

حبس
حبس

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس بائع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 38 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,600,000 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، بقصد الإتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (بائع - مقيم بمحافظة القاهرة) حال تواجده داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الجمالية ، وبحوزته (38 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,600,000 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام) ، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

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