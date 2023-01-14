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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصعيد 4 لاعبين.. قرار عاجل من ميدو بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب

صدى البلد

أعلن ميدو تصعيد 4 لاعبين من ناشئي الإسماعيلي أعلن أحمد حسام ميدو، مدرب الإسماعيلي تصعيد 4 لاعبين من ناشئي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة. 

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفترة المقبلة، ستشهد تصعيد 4 لاعبين من فريق الناشئين".

وأضاف: "نحتاج إلى الدعم والمساندة ونحتاج إلى توفيق فضلا عن عدالة تحكيمية" واختتم حديثه قائلا: "الإسماعيلي يملك باك ليفت اسمه عبد الوهاب سيكون أساسيا في منتخب مصر خلال الـ 15 عاما المقبلة".

 

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تعرض أحد مشجعي نادي الإسماعيلي للإغماء خلال تواجده في مدرجات ملعب استاد الإسماعيلية، أثناء حضوره مباراة فريقه أمام منافسه المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز. 

وتدخلت عربة الإسعاف لنقل المشجع في حالة من التوتر داخل المدرجات وبدا الأمر مخيفا على وجوه المشجعين. 

وتعرض الإسماعيلي للهزيمة أمام المقاولون العرب بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي انتهت منذ دقائق. 

تقدم المقاولون العرب بالهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق عمر فتحي. 

وتعادل الإسماعيلي عن طريق لاعبه محمد هاشم في الدقيقة 53، قبل أن يستعيد المقاولون صفوفه لضمان هدفه الأول. 

ثم سجل مامادو نياس لاعب المقاولون الهدف الثاني لذئاب الجبل في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 80 سجل جون أوكولي الهدف الثالثة ليؤكد فوز المقاولون العرب على الإسماعيلي. 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 21 ويحتل المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 7 في المركز الأخير. 

جدير بالذكر أن الإسماعيلي لم يفوز باي مباريات مع ميدو منذ توليه مهمة الفريق هذا الموسم، مما زاد من سوء النتائج واحبط مشجعي الدراويش. 

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