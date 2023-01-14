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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد تمركزات عربات شركة الصرف الصحي بالمنتزه

امطار غزيرة بالإسكندرية
امطار غزيرة بالإسكندرية

تفقد محافظ الإسكندرية تمركزات عربات شركة الصرف الصحي وتواجد جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع موجة الطقس السيء بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الامتحانات اليوم السبت لطلبة الصف السادس الابتدائي فقط، واستمرارها في المرحلة الإعدادية والثانوية والثانوي الفني.

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وتشهد محافظة الإسكندرية حاليًا سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة وبرودة شديدة في الطقس.

وتشهد محافظة الإسكندرية انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بشكل مفاجئ، تبعها سقوط أمطار رعدية غزيرة، مع تكرار الصواعق الرعدية والبرق، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع المحافظة.

شركة الصرف الصحي


ونشرت شركة الصرف الصحي 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة- تركزت معظمها في الشوارع الرئيسية - للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، لضمان انتظام حركة المرور.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار التي أغرقت شوارع المدينة.

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