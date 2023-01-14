نادر ومصنوع من خشب الأرز.. ماذا يفعل تابوت رمسيس الثاني في فرنسا ؟

بعد ما يقرب من نصف قرن من عرضه لأول مرة في باريس عام 1976 ، سيعود تابوت الفرعون رمسيس الثاني للعرض في فرنسا.

ظهور تابوت رمسيس الثاني الخشبي

ووفقا لشبكة “rfi” أعلن المنظمون هذا الأسبوع، أن يكون عرض تابوت رمسيس الثاني الحدث الأبرز لمعرض كبير في العاصمة الفرنسية من أبريل إلى سبتمبر، على سبيل الإعارة الخاصة من مصر.

ويعد رمسيس الثاني أحد أشهر الفراعنة ، وهو محارب عظيم، وقد قام بتكليف بعض المعابد والآثار الأكثر شهرة في مصر خلال ما يقرب من 70 عامًا في السلطة.

كان رمسيس الكبير ، كما أشير إليه ، هو الحاكم الذي سمح اسمه للمؤرخ واللغوي الفرنسي جان فرانسوا شامبليون لكشف لغز الكتابة الهيروغليفية في القرن التاسع عشر.

والمعرض الذي يحمل عنوان "رمسيس الكبير وذهب الفراعنة " يطوف 10 مدن حول العالم منذ عام 2021.

عرض مقتنيات رمسيس الثاني في فرنسا

كانت قد سافرت معظم القطع الأثرية مؤخرًا إلى هيوستن وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة وستستمر إلى سيدني في أستراليا.

لكن التابوت الحجري لن يعرض إلا في فرنسا ، في Grande Halle de la Villette من 7 أبريل إلى 6 سبتمبر.

قرض التابوت الحجري الشهير من خشب الأرز هو استثناء لفرنسا من قبل السلطات المصرية.

وفقًا لعالم المصريات دومينيك فاروت ، المفوض العلمي للمعرض ، وافقت مصر على خروجه تقديراً للعلماء الفرنسيين الذين عالجوا مومياء رمسيس الثاني من أجل العفن في المرة الأخيرة والوحيدة التي كانت في فرنسا ، في معرض ضخم في باريس عام 1976.