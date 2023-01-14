عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نادر ومصنوع من خشب الأرز.. ماذا يفعل تابوت رمسيس الثاني في فرنسا ؟

تابوت خشبي لرمسيس
تابوت خشبي لرمسيس الثاني من خشب الأرز

بعد ما يقرب من نصف قرن من عرضه لأول مرة في باريس عام 1976 ، سيعود تابوت الفرعون رمسيس الثاني للعرض في فرنسا. 

ظهور تابوت رمسيس الثاني الخشبي

ووفقا لشبكة “rfi” أعلن المنظمون هذا الأسبوع، أن يكون عرض تابوت رمسيس الثاني الحدث الأبرز لمعرض كبير في العاصمة الفرنسية من أبريل إلى سبتمبر، على سبيل الإعارة الخاصة من مصر.

txt

افتتاح معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية والاستهلاكية بنصر النوبة

txt

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

ويعد رمسيس الثاني أحد أشهر الفراعنة ، وهو محارب عظيم، وقد قام بتكليف بعض المعابد والآثار الأكثر شهرة في مصر خلال ما يقرب من 70 عامًا في السلطة.

كان رمسيس الكبير ، كما أشير إليه ، هو الحاكم الذي سمح اسمه للمؤرخ واللغوي الفرنسي جان فرانسوا شامبليون لكشف لغز الكتابة الهيروغليفية في القرن التاسع عشر.

والمعرض الذي يحمل عنوان "رمسيس الكبير وذهب الفراعنة " يطوف 10 مدن حول العالم منذ عام 2021.

عرض مقتنيات رمسيس الثاني في فرنسا

كانت قد سافرت معظم القطع الأثرية مؤخرًا إلى هيوستن وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة وستستمر إلى سيدني في أستراليا.

لكن التابوت الحجري لن يعرض إلا في فرنسا ، في Grande Halle de la Villette من 7 أبريل إلى 6 سبتمبر.

قرض التابوت الحجري الشهير من خشب الأرز هو استثناء لفرنسا من قبل السلطات المصرية.

وفقًا لعالم المصريات دومينيك فاروت ، المفوض العلمي للمعرض ، وافقت مصر على خروجه تقديراً للعلماء الفرنسيين الذين عالجوا مومياء رمسيس الثاني من أجل العفن في المرة الأخيرة والوحيدة التي كانت في فرنسا ، في معرض ضخم في باريس عام 1976.

فرنسا الاثار رمسيس الثاني باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

إعلامية : الفنانة منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها زيزي مصطفى للمستشفى

ماتخافوش.. 3 رسائل مهمة وتحذير عاجل من الرئيس السيسي حول الأوضاع الاقتصادية

لقاء القمة.. حفنة من الغيابات في الأهلي وثنائي الزمالك يبتعدان عن المباراة

4 كلمات تقضي حاجتك وتزيد رزقك .. رددها الآن فلها مفعول السحر

الحكام ودوري الأبطال.. رابطة الأندية تدعو بيراميدز لاجتماع عاجل

ترشيحاتنا

مكاسب هائلة في أسهم بورصات أوروبا بدعم من قطاع الرعاية الصحية

أسعار جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G فى البحرين

الرغبة الشديدة في تناول السكر تعرضك للخطر ..5 طرق للسيطرة عليه

أسعار العملات الأجنبية فى بنكى مصر والأهلي اليوم السبت 14-1-2023

دعاء الصدقة بنية الزواج.. هل يجوز في الشرع الشريف

دلك باطن القدمين للحصول على 6 فوائد صحية .. تعرف على الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادر ومصنوع من خشب الأرز.. ماذا يفعل تابوت رمسيس الثاني في فرنسا ؟

غريب.. ظهور طبق طائر فوق بركان ثائر |شاهد

مش عايزة أتجوزه.. انهيار عروس صينية في حفل زفافها لسبب صادم

ابتسامة هزت القلوب.. الطفلة الأفغانية «زينب» تبيع الأقلام لإعالة أسرتها

فيديو

أنا راضية بحكم ربنا عليا..محمد عشوب يكشف آخر كلمات مريم فخر الدين

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ