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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي مانشستر.. صدام ناري بين اليونايتد والسيتي في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ومانشستر
مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني الهولندي تين هاج، لمواصلة صحوته الأخيرة في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز الخامس على التوالي أمام مانشستر سيتي، والتقدم إلى المركز الثالث.

وتعد مباراة اليوم “ثأرية” بالنسبة لـ مانشستر يونايتد، حيث خسر الشياطين الحمر أمام مانشستر سيتي 6-3، في لقاء الدور الأول.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" علينا التحلى بالشجاعة أمام مانشستر سيتي، وأن نتصرف بإيمان ونلعب بأسلوب لعبنا المعتاد".

أضاف:" الخسارة أمام مانشستر سيتي في الدور الأول كانت درسًا وتعلمنا الدرس، ومنذ ذلك الحين، أحرزنا تقدمًا هائلا،  علينا أن نواصل هذا التقدم".

وخاض مانشستر يونايتد 17 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 11 لقاء، وتعادل في مواجهتين، وخسر في 4 مناسبات.

في المقابل يدخل مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مباراة اليوم تحت شعار  “لا بديل عن الفوز” من أجل مواصلة مطاردة آرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا:" دائما ما تكون مواجهات الديربي مثيرة لأن كلا الفريقين يريدان الفوز، مع وجود لاعبين رائعين في الجانبين وأفضل المدربين، لذا ستكون مباراة جيدة."

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، خلف آرسنال متصدر الترتيب بـ 44 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ  35 نقطة.

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