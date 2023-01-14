رسالة للجميع.. رئيس الوزراء من داخل شمال سيناء: مصر لا تنسى شهداءها أبدا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بكل أجهزتها بذلت جهدا كبيرا لتطهير سيناء من الإرهاب وتحقيق التنمية، خلال الفترة الماضية.



وأضاف مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، على هامش زيارته لمحافظة شمال سيناء، أنه تفقد العديد من المناطق المتواجدة في شمال سيناء، بداية من رفح والشيخ زويد والعريش، متابعا: يجب علينا أن نتذكر شهدائنا الذين قدموا حياتهم من أجل حماية سيناء وتطويرها.



وأكمل: رأينا ملامح آثار الهجمات الإرهابية، ولكننا اليوم نتحرك بمنتهى السهولة واليسر وهي رسالة فخر للجميع، مؤكدا على أن مصر لا تنسى شهداءها أبدا