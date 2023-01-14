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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مروع.. سيارة تدهس عدد من قائدي الدرجات النارية بالسعودية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

كشف مرور الشرقية بالسعودية ، ملابسات حـادث دهس سيارة لعدد من قائدي الدراجات النارية على كورنيش القطيف، يوم أمس الجمعة؛ والذي أسفر عن تسجيل عدد من الإصابات.

وقال المرور: إن الحـادث وقع إثر تجاوز مستخدمي الدراجات للإشارة الضوئية الحمراء؛ ونتج عنه اصطدامهم بمركبة، وأسفر عن وقوع (3) إصابات متوسطة، وتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وكانت مصادر قالت لـ "أخبار24": إن مجموعة الدراجات التي ظهرت في الفيديو تسير في جروب غير نظامي، وجميع السائقين غير ملتزمين فيه بقواعد اللباس الخاصة بالسلامة، وصادف قطعهم للإشارة الحمراء، مرور سيارة تقودها امرأة من الجانب الآخر؛ الأمر الذي أدى لاصطدامها بعدد منهم تجاوز الـ 6 أشخاص.

وأضافت المصادر، أن الحادث نتج عنه تسجيل عدد من الإصابات، جرى علاج بعضها في موقع الحـادث، ونقلت باقي الحالات إلى مستشفى القطيف المركزي لاستكمال العلاج.

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