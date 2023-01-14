بمشاركة صلاح.. ليفربول يسقط بالثلاثة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول، سيطرة من أصحاب الأرض برايتون وسط تراجع ومحاولات يائسة من محمد صلاح ورفاقه.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في آخر دقائق الشوط الأول لـ برايتون بداعي عركلة أليسون بيكر لـ سولي مارش، قبل أن يتم إلغائؤها بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستطاع سولي مارش تسجيل الهدف الأول لـ برايتون في الدقيقة 47 من متابعة لتمريرة زميله ميتوما، مستغلين تمريرة خاطئة من جويل ماتيب.

وعاد مارش لتسجيل الهدف الثاني له ولبرايتون في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة بيسراه من داخل منطقة جزاء ليفربول.

وأكد داني ويلباك انتصار برايتون بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 82 ليتلقى ليفربول سادس هزائمه هذا الموسم.

انتصار برايتون رفع رصيدهم لـ 30 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز السابع.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - أليكس أوكسليد شامبرلين - كودي جاكبو