أتوجهلكم بالأسف | كريم فهمي غضبان ويعتذر .. إيه الموضوع ؟

عبّر الفنان كريم فهمي، عن استيائه الشديد لمهاجمة فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “أنا لحبيبي” قبل عرضه في السينمات وبمجرد طرح البوستر الخاص به.

وكتب كريم فهمي، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “لكل جمهوري في الهند والفلبين و شرق آسيا وصلني ردود الفعل الغاضبة علي بوستر فيلم انا لحبيبي".

وتابع قائلاً: “ انا بتوجهلكم بالأسف والاسبوع القادم هينزل الاعلان مدبلچ هندي وفيليبيني واحب اعرف رأيكوا .. يابني بقي كفايه دفع فلوس هتفلس انا خايف عليك من وقت ديدو”.

وكان الفنان كريم فهمي، قد شارك البوستر الرسمي الثاني لـ فيلم “أنا لحبيبي”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق كريم فهمي علي البوستر الرسمي للفيلم، كاتبًا: “البوستر الرسمي الثاني لفيلم #انا_لحبيبي ٢ فبراير بجميع سينمات مصر والوطن العربي #كريم_فهمي #ياسمين_رئيس انتاج : احمد السبكي اشراف عام : محمد احمد السبكي تأليف: محمود زهران اخراج : هادي الباجوري”.

يذكر أنه حالة من الانتقادات الشديدة يتعرض لها أبطال وصناع فيلم أنا لحبيبي بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس بسبب البوستر الرسمي للفيلم والذي تم طرحه مؤخرا وتشابهه بشكل كبير مع بوستر فيلم the notbook.

وتداول الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي البوستران كنوع من أنواع المقارنة، وانتقد الكثير هذا التطابق مؤكدين أن صناع فيلم أنا لحبيبي نفذوا البوستر الأجنبي بأبطال مصريين.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.