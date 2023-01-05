كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد| شاهد

هنأ الفنان كريم فهمي، الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك كريم فهمي صورة تجمعهم، وكتب: كل سنة وانتي طيبة يا هنا وعقبال مليون سنة.

تقرر عرض مسلسل “أزمة منتصف العمر” للفنان كريم فهمى فى 25 يناير المقبل على إحدى المنصات الالكترونية.

مسلسل "أزمة منتصف العمر" تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.