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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد| شاهد

صدى البلد

هنأ الفنان كريم فهمي، الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك كريم فهمي صورة تجمعهم، وكتب: كل سنة وانتي طيبة يا هنا وعقبال مليون سنة.

تقرر عرض مسلسل “أزمة منتصف العمر” للفنان كريم فهمى فى 25 يناير المقبل على إحدى المنصات الالكترونية. 

مسلسل "أزمة منتصف العمر" تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.

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بعبارات الغزل.. أحمد فهمي يهنئ زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها

كريم فهمي هنا الزاهد عيد ميلاد هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد مسلسل أزمة منتصف العمر

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