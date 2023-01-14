كل الخدمات موجودة.. أحمد موسى عن سوق السيارات الجديد : يليق بالمواطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سوق السيارات الجديد متواجد على طريق العين السخنة، وتم نقل سوق السيارات من مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سوق السيارات الجديد يليق بالمواطن المصري ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سوق السيارات الجديد افضل من المكان القديم "، مضيفا:" كل الخدمات متواجدة في سوق السيارات الجديد ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية تستهدف راحة المواطن وتسهيل حركة بيع وشراء السيارات المستعملة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" سوق السيارات الجديد يتسع لـ 4 آلاف سيارة ، والسوق مقام على اكثر من 40 فدان، ويقدم خدمة تليق بالمواطن المصري “مضيفا:” كما يقدم السوق سيارات جديدة".