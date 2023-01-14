آية الشامي: شخصية الأهلي وراء الفوز على الصيد والتتويج بكأس السوبر

أكدت آية الشامي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن شخصية الفريق حسمت التتويج بكأس السوبر للمرة الأولى للبطولة، على حساب الصيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة المقاولون العرب.

وأضافت آية أن فوز الفريق ببطولة السوبر جاء بعد جهود كبيرة من اللاعبات والجهاز الفني على مدى البطولة، مشيرة إلى أن الروح القتالية كلمة السر في التتويج باللقب.

وقالت إن الفوز بالسوبر يمنح دافعًا قويًّا لحسم باقي البطولات هذا الموسم، مؤكدة أن الالتزام بتعليمات حمدي الصافي، المدير الفني، في جميع المباريات كان كلمة السر في تحقيق البطولة.

وألمحت إلى أن الفريق لديه طموحات كبيرة في المنافسة على الفوز بكل البطولات، وأن الفوز على بالسوبر كان مهمًّا للغاية لتأكيد هذه الرغبة.