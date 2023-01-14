اوعى تتجاهلها.. علامة في الساق مؤشر للإصابة بمرض كارثي

ثلاث علامات تحذيرية على أن ألم ساقك ناتج عن تراكم الكوليسترول فوفقاً لموقع هيلث ستة من كل 10 بالغين في إنجلترا لديهم مستويات عالية من الكوليسترول، والعديد منهم غير مدركين تمامًا للإصابة بهذه الحالة.

قد يؤدي نقص تدفق الدم إلى ساقيك في بعض الأحيان إلى حدوث حالة "شائعة" تُعرف باسم مرض الشريان المحيطي ، أو PAD باختصار ، وفقًا لتقارير كليفلاند كلينيك .

ألم خفيف ومؤلم

وفقا لموقع .express.co من الحادة إلى المزمنة ، يمكن أن يظهر الألم في العديد من الأشكال غير المريحة ، لكن الألم الناتج عن العرج عادة ما يكون خفيفًا ومؤلمًا..

في البداية، لا يكون الألم الناجم عن العرج ثابتًا.. يظهر فقط عندما تتحرك فكلما زاد الجهد أو النشاط الذي تقوم به ، سيشعر الألم بسوء.

علاوة على ذلك، بمجرد أن تتوقف عن الراحة ، يجب أن يتوقف الألم في غضون بضع دقائق ، أو حتى أقل.

بصرف النظر عن الألم في ساقيك، يمكن أن يتسبب مرض الشرايين المحيطية في النهاية في ظهور أعراض أخرى ، بما في ذلك:

ألم حارق أو مؤلم في قدميك وأصابع قدميك أثناء الراحة ، خاصةً في الليل أثناء الاستلقاء

برد الجلد على قدميك

احمرار أو تغير لون بشرتك

عدوى أكثر تواترا

تقرحات أصابع القدم والقدم التي لا تلتئم.

لسوء الحظ ، لا يسبب داء الشرايين المحيطية دائمًا العديد من الأعراض الملحوظة مما يجعل من الصعب التعرف عليه ، تمامًا مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم .