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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ «صدي البلد»

نيللي كريم عن دورها في عملة نادرة: تحدي كبير في رمضان

نيللي كريم
نيللي كريم

أكدت النجمة نيللي كريم  أن دورها في مسلسل عملة نادرة يمثل تحديا كبيرا لها.

وتابعت نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد :" اعكف علي تصوير المسلسل حاليا وبذلت فيه مجهود كبير وخايفة من الدور الصعيدي ولكن اتمنى ان يحقق المسلسل نجاحات مميزة ".

عملة نادرة:


ومسلسل «عملة نادرة» يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيف النصر،و ندى موسى،و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل،و هشام عاشور،ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث "عملة نادرة"، حول شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، تخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.

وفي سياق أخر تشارك جومانا مراد في السباق الرمضاني بمسلسل آخر "بابا المجال" والذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان، جومانا مراد، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

نيللي كريم عملة نادرة

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