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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي بن أبي طالب يفكر في الزواج الثاني من بنت أبي جهل.. كيف تصرف النبي؟

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه بعد فتح مكة، عرض أحدهم على سيدنا علي بن أبي طالب أن يتزوج للمرة الثانية من امرأة ذات حسب ونسب وهي بنت أبي جهل.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن هذا الأمر بلغ رسول الله ، من أن سيدنا علي يفكر في مشروع الزواج الثاني وهو متزوج من بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراء، فقال النبي لسيدنا علي: ألا إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، إذا أراد بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل فليطلق فاطمة فلا تجتمع بنت رسول الله مع بنت أبي جهل".

وأكد علي جمعة، أن سيدنا علي بن أبي طالب، يحرص كثيرا على مشاعر رسول الله وبنت رسول الله، فأخبره سيدنا علي بأنه لا يفكر في أمر الزواج.

وأوضح، أنه بعد وفاة السيدة فاطمة، تزوج سيدنا علي بن أبي طالب من 18 امرأة، ولم يتزوج عليها حال حياتها.

وذكر علي جمعة، أن النبي الكريم، ترك لنا نموذج طيب من هذه المسألة ، وهو الحرص على استقرار الأسرة وحياة الأولاد بين أبوين، كما أن النبي الكريم فعل ذلك مع السيدة خديجة رضي الله عنها.

 

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