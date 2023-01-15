جورجينا حبيبة رونالدو تشارك صوراً جديدة مع ابنه.. شاهد

الأحد 15/يناير/2023 - 08:26 ص 1/15/2023 8:26:29 AM

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، حبيبة كريستيانو رونالدو ، صوراً جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت جورجينا من الملعب تشاهد المران، رفقة ابنها والتقطت صوراً معه في أجواء مميزة.

وهاجمت الفنانة أحلام الشامسي العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريجز صديقة اللاعب الأشهر عالميا كريستيانو رونالدو عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وعلقت أحلام على منشور لجورجينا على إنستجرام قائلة :"مجوهراتها نفس مجوهراتي شي غريب كل ساعاتي نفس ساعاتها”.

واستمرت أحلام بكتابة التعليقات على منشور جورجينا رودريجز قائلة :" وحتى شنطتها وفروتها كمان شي غريب”.