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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: القوات المسلحة تقصف موقعين قيادة للجيش الروسي ومستودع ذخيرة

صدى البلد

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأحد أن القوات المسلحة تمكنت من قصف موقعين للقيادة للجيش الروسي و9 مجموعات من القوى العاملة والمعدات ومستودع ذخيرة ونظام حرب إلكترونية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أن القوات الروسية شنت 3 غارات جوية و57 ضربة صاروخية و69 هجومًا بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS استهدف على وجه الخصوص البنية التحتية المدنية، وقامت بإطلاق ضربات صاروخية على العاصمة ومدن أخرى في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أطلق العدو 41 صاروخ كروز جوًا وبحريًا وصاروخ جو - جو موجه من أسلحة عالية الدقة، بينما دمر مدافعوننا 26 صاروخا .

وأوضح البيان أن روسيا لا تتخلى عن نواياها للاستيلاء الكامل على منطقة دونيتسك، وتركز جهودها الرئيسية على العمليات الهجومية في اتجاه باخموت، كذلك شن الروس هجمات في اتجاهات ليمان وأفديكا ونوفوبافليفكا، مع ذلك، صدت القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي هجمات روسية في منطقتي ماكييفكا وبيلوهوريفكا في منطقة لوهانسك.

وأشارت بيانات هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، إلى القوات الجوية، شنت خلال الفترة نفسها، 5 غارات على تجمعات للقوات الروسية. 

وأسقطت طائرة بدون طيار من طراز اورلان-10، كما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية موقعين للقيادة و9 مجموعات من القوى العاملة والمعدات العسكرية ومستودع ذخيرة ونظام حرب إلكترونية.

وفي سياق آخر، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو اليوم الأحد إن عدد ضحايا القصف الصاروخي الروسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو ارتفع إلى 18 قتيلا و73 مصابا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن فالنتين قوله "حتى صباح اليوم، قتل 18 شخصا بسبب سقوط صاروخ روسي على منزلهم أمس في دنيبرو، وأصيب 73 شخصا من بينهم 4 في حالة خطيرة، ولاتزال عملية الإنقاذ مستمرة للبحث عن 40 شخصًا آخرين".

وأوضح أن الهجوم دمر المبنى السكني المكون من 72 شقة وألحق أضرارًا بشقق أخرى، وما زال رجال الإطفاء يخمدون عدة مراكز لإشعال النيران في الموقع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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