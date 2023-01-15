مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة بقاعدة عسكرية

قتل جندي إسرائيلي، وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل، بانفجار قنبلة يدوية في قاعدة جوية تابعة لجيش الاحتلال في منطقة غور الأردن، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صباح اليوم الأحد، إن “جنديا إسرائيليا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بعد انفجار قنبلة يدوية، في ساعة متأخرة من ليل السبت، في قاعدة تدريب عسكرية في غور الأردن”، مشيراً إلى أنه “فتح تحقيقاً في الحادث”.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن بين المصابين من إصابته حرجة وخطرة ومتوسطة.

وكانت معطيات جيش الاحتلال كشفت في عام 2022 الماضي، مقتل 44 جنديا إسرائيلياً، بينهم 14 لقوا حتفهم منتحرين، حسب “شعبة القوى العاملة التابعة للجيش”.