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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من المنزل.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بطريقة سهلة

الرقم التأميني
الرقم التأميني

يسعي الكثيرون إلى معرفة خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني خاصة أنه يعد المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بهيئة التأمينات من ميلاد الشخص ويستمر حتي استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط .

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

هناك مجموعة من الخطوات التى يلزم على المواطن القيام بها من أجل الاستعلام عن الرقم التأميني والتى تشمل الدخول خلال الموقع الالكتروني .

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بالموبيل.. خطوات استخراج الرقم التأميني

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إلكترونيا.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالبطاقة الشخصية

كما يمكن للمواطن أيضا الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217 وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع و صورة ضوئية للتسجيل من خلالها .


ويقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب ويقوم بالتالي :-

- ​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به.

- ​في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به.​


خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني من المنزل

ويقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن الرقم التأميني الخاص به وهو فى المنزل دون الحاجة إلي الذهاب لمقر الهيئة حيث يقوم بالخطوات التالية :-

- تتضمن أولي خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي  من خلال الدخول إلي موقع التأمينات الاجتماعية

- ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

- ثم القيام بالضغط على ​​بدء الخدمة.

- يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم.

- ثم تتضمن الخطوة التالية النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- ثم يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.   

- وفى الخطوة الأخيرة بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.


خدمات موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

- كما يوفر الموقع التأمين على العاملين بالقطاع الخاص.

- كما تتضمن خدمات موقع التأمينات أيضا التأمين على العمالة الغير منتظمة.

- كما يمكن إنهاء خدمة العمالة الغير منتظمة.

_كما يمكن عرض السيارات المملوكة لمالك.

- ويمكن أيضا استعراض كشف حساب السيارة.

- ويمكن أيضا استعراض العمالة المستمرة.

- ويمكنك أيضا استعلام عن البيانات الاساسية لعمليات المقاولات المستمرة.

- فيما يمكنك الاستعلام عن العمليات المستمرة.

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للتعيين في الوظيفة الجديدة.. كيفيه استخراج الرقم التأميني عبر الانترنت

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إلكترونيا.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالبطاقة الشخصية

- استعراض السداد عن عملية المقاولة «مستخلصات».

- استعراض العمالة المنتهية.

- الاستعلام عن رصيد المنشأة بالتفاصيل.

- استعراض ديون العمال المدرجة على المنشأة.

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